據日經新聞報導，日系車2019年在大陸的新車銷量預計將首次突破500萬輛，比2018年增長約4％，豐田和本田的在陸新車銷量創歷史新高，對整體銷量增長有拉動作用。

豐田8日公布數據顯示，去年在陸新車銷量比2018年增長9％，達到162.07萬輛，日產（Nissan）從2009年開始占據了日系車在陸銷量的第一寶座，但去年豐田時隔11年再次奪回冠軍寶座。

本田去年在陸新車銷量增長8.5％至155.4433萬輛；日產在陸銷量下滑1.1％，至154.6891萬輛；馬自達（MAZDA）銷量下降16.4％至22.775萬輛，連續兩年陷入負增長。

日經新聞指出，已公布銷量的4大日系車企加上將於近期公布業績的三菱汽車，日系車企去年的在陸銷量可能接近510萬輛，較2018年增加4％左右，逼近去年日本國內的新車市場規模510萬輛。

不過，目前部分車企的勢頭有所減弱。從去年12月的銷量來看，本田時隔10個月低於上年同期，日產也連續4個月陷入負增長。對於今年的銷售目標，本田沒有公布具體數字，只是稱「要力爭超過2019年」；豐田、日產和馬自達將在今後確定銷售目標。

(旺報 )