美國國會發表年報，認為中國在過去一年以來，進一步侵蝕香港的自由及自治權，有關做法影響美國未來的對港政策，建議華府執行《香港人權與民主法案》，懲罰違反人權的人士。對此，港府回應「強烈反對《香港人權與民主法案》成為美國法律。法案明顯干預香港的內部事務，毫無理據，更向暴力示威者發出錯誤信息」。重申外國議會不應以任何形式干預香港內部事務。

港府表示，自回歸以來，特區一直嚴格按照《基本法》規定實行「港人治港」、高度自治，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實，強調十分重視人權和自由，香港居民依法享有選舉權和被選舉權，「政治篩選」並不存在，亦不存在任何所謂「政治檢控」。

港府稱，去年6月至今，本港很多集會演變成暴力違法事件，警方只會在需要時，才會使用適當武力。

港府強調，「《基本法》清楚訂明，香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分。任何『港獨』的主張公然違反《基本法》，直接損害國家主權、國家安全及領土完整，有違全面貫徹落實『一國兩制』，破壞香港特別行政區在《基本法》列明的憲制與法律基礎。有關的國際人權公約或法庭案例都已清楚指出，言論自由並非絕對。」

(中時 )