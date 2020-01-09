豐原「飲水思源」意象燈區創作示意圖。（台中市政府客委會提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會「漫遊客家庄燈區-豐原意象燈區」主題為「飲水思源」，由藝術家梁君輔設計製作，作品以「母親之河-大甲溪」為設計發想，挑戰5米以上高度的大型創作；透過女性孕育與水循環意象，展現源源不絕、生機無限的大甲溪精神，獨樹一格的特色造型，在夜幕中將呈現璀璨亮眼的點點星光，光彩奪目，將於今年2月8日至23日展出，歡迎前往觀賞。

台中市政府客委會指出，2020台灣燈會在后里花花步道建置「漫遊客家庄燈區」，規畫以台中市「母親之河-大甲溪」為主軸意象，結合大甲溪流域流經的和平、東勢、新社、石岡、豐原等5個客家重點發展區；以「一區一特色」概念營造各區節慶文化、產業特色、人文景觀、族群融合或聚落發展源流等元素，運用藍染、竹編、鉤織等技藝，結合科技燈光，展現大甲溪流域風華。

客委會表示，大甲溪是大台中地區280多萬人的生存命脈，它的美景讓后豐鐵馬道遠近馳名，每年有超過1000萬人次造訪，美麗的河川景觀除了帶動豐原觀光產業之外，也滋潤著豐原的客家特色。

客委會強調，2020台灣燈會副展區文心森林公園以「親子童樂」為主軸，已於去年12月21日開展，將一路展到2月23日，而主展區后里花博園區則將自2月8日開展至2月23日，歡迎民眾一同來台中賞花燈、看美景、吃美食，活動詳情請上2020台灣燈會官網( https：／／2020taiwanlantern.tw／ )查詢。

(中時 )