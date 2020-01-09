2020年歲次庚子農曆新年開工吉課。(中時電子報製表)

新年開工關乎事業一整年興盛，國人大多很重視。祈求新的一年有好的開始，這可是大事。命理師說，庚子年開工吉課，從正月初一到初十六都有好日子，而選時一定要注意生肖的正沖、偏沖，其中又可細分為日沖和時沖。

好日子是好的開始，機關團體及公司行號都會請命理老師擇一好日子開工拜拜，祈求新的一年有好的開始，所以在前一年就要決定日子及時間。

名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，「日沖」表示該天整日皆正沖該年歲生肖，其他年歲同生肖為「偏沖」，「時沖」為該兩個小時正沖該年歲生肖，在取決良日吉時，對負責人「正沖」、「偏沖」皆不可。

例如，某負責人西元1974年生（民國63年）為47歲屬虎，國曆1月30日「正沖」35歲屬虎，對其他屬虎負責人「偏沖」，該日所有屬虎負責人則不開工，但仍照常上班，可以等到國曆2月2日再正式開工，時辰可用05點至07點。

楊登嵙又與說，例如，某負責人西元1971年生（民國60年）為50歲屬豬，國曆2月6日該日「正沖」28歲屬雞，該日可使用，但9至11點時「正沖」32歲屬豬，雖「偏沖」50歲豬，但該時辰不採用，改用該日05至07點或11至13點即可。

(中時電子報)