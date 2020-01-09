翔宇(6539)調整大陸布局，上櫃計畫暫延，待業務整頓完成後才會擇機提出申請，受此利空衝擊，盤中股價爆量重挫11%。

翔宇說，考量大陸市場整體經濟及競爭環境，將持續調整經營策略與市場布局，以提升整體競爭力，因此暫時延後申請上市櫃的計畫，待業務整頓完成後再擇機提出申請。

若由業績面來觀察，翔宇2019年前3季合併營收為新台幣14.5億元，受惠第2季成功將DV TOKYO保養品推上中國電視購物台及電商平台後，帶動保養品營收以倍數增長，推升整體展現良好的獲利表現，EPS 3.19元。

展望2020年，翔宇看好兩岸美容保養市場需求成長趨勢明確，除了DV保健食品包括「醇養妍」、「喜樂纖」、「蔬暢輕飲」、「聰蓉活力飲」、「纖先暢」、「枸杞葉黃素飲」等數款銷售表現，「Deesse Vivante笛絲薇夢」SPA銷售體驗館將穩定發展。翔宇將持續透過知名代言人與大數據分析的精準行銷策略的結合，強化DV於兩岸市場的品牌力，以期帶動各銷售通路拉貨力道的增加，提升DV於美容保養市場占有率的表現。

(時報資訊)