POS廠飛捷（6206）受中美貿易戰干擾、客戶需求趨守、比較基期較高影響，2019年全年營收降至近4年低點。不過，隨著客戶需求已見回溫跡象，去年12月及第四季營收同步「雙升」。在美國需求穩健、歐洲需求回溫下，1月營收持續看升，今年可望重返成長軌道。

飛捷股價自去年7月初觸及82.1元高點後一路走跌，去年11月中下探67.6元，隨後呈現穩步走升趨勢，今日股價開高穩揚，早盤最高上漲1.94％至73.5元。三大法人近期持續加碼，上周買超飛捷179張、本周迄今買超58張。

飛捷2019年12月自結合併營收4.34億元，月增達19.06％、年增達33.91％。第四季合併營收12.65億元，季增2.44％、年增9.43％。不過，累計全年合併營收53.3億元，年減18.86％，仍為近4年低點。

由於英國脫歐、中美貿易戰影響智慧零售客戶換機需求，飛捷已預期去年營運壓力較重，對此持續嚴控費用支出、積極調整產品結構，減少低毛利的入門POS產品，並聚焦精緻服務、自助服務、高階產品及視覺辨識等4方向布局，聚焦提升獲利率。

飛捷去年第四季營運見回溫跡象，展望今年，公司表示目前訂單能見度不錯，1月營收可望續揚。展望今年，去年需求良好的美國狀況維持明朗，需求可望維持穩健。歐洲整體而言亦見明顯回溫跡象，可望恢復成長動能。

飛捷表示，英國隨著脫歐進展相對明朗化，目前已有專案籌備中，預計第二季起出貨。德國則推動稅法改革，要求所有商店都要設有POS機、將銷售數據回傳德國稅務局，去年拍板敲定POS機規格、並自今年元旦上路，預期將帶動為期2年的換機潮需求。

法人指出，飛捷去年前三季合併營收年減24.95％，但歸屬母公司稅後淨利僅年減12.97％，顯示聚焦提升獲利率的結構調整已見成效，預期去年獲利下滑幅度將明顯低於營收，全年每股盈餘有望上5元，今年營運動能轉趨樂觀，可望重返成長軌道。

(時報資訊)