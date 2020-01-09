三星(Samsung)現為全球智慧型手機出貨龍頭，但是資安保障上還有不小努力空間。韓媒指出，有多位藝人，甚至還有知名廚師的手機隱私資料被駭客盜取，並遭到勒索。這些被盜取手機重要隱私資料的受害者恰巧有一個共通點，都是使用三星品牌手機。

以每一年元旦爆料「元旦情侶」而聞名的南韓媒體《Dispatch》指出，根據他們長達兩個月的追蹤，至少有兩位演員、一名偶像、一名導演跟一位知名廚師的手機遭到駭客入侵，盜取了藝人的私密照片、訊息等紀錄。並且以此做為威脅進行勒索，勒索金額從5千萬韓元(約新台幣142萬)至10億韓元(約新台幣2800萬)不等。報導指出，為了避免隱私洩漏，有一位偶像已經向駭客支付勒索費用。而演員朱鎮模不願支付勒索金額，因此有部分個人與他人對話的資料已被公布，他所屬的公司已表明將會透過法律途徑追究。報導指出，駭客利用同一手法入侵名人手機竊取重要資料並進行勒索，已有超過10個人以上受害。

據了解，駭客是透過入侵使用者的三星手機雲端服務來獲取他們私人的通訊錄、手機照片、影片，訊息等隱私資料。這些受害的藝人或知名人士，不約而同正巧都是三星 Galaxy S 系列手機的用戶。《Dispatch》指出，駭客利用的手法事實上不只名人手機會受害，一般使用者的手機也有可能被駭客以同樣方法入侵。報導引述 IT 專家的說法指出，三星 Galaxy 手機的身分驗證過程不嚴謹，要登入 Samsunng Cloud 的驗證過程相對於要登入蘋果 iCloud 更為簡單。專家指出如果雲端服務遭到入侵，手機等於就不再是我的手機了。

(中時電子報)