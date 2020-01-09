本周五(1/10)上午10:30美國職籃聯盟NBA西區休士頓火箭將作客奧克拉荷馬與雷霆一決高下，這個對戰最有話題性的地方就是上演球星大戰老東家的經典戲碼！明星控衛保羅(Chris Paul)去年還身披火箭戰袍，但他與大鬍子哈登(James Harden)所組成的後場搭配始終沒有得到球團預期成效，因此去年暑假被高層用來與大三元製造機威少(Westbrook)交換，兩軍周五短兵相接除了濃濃的火藥味之外，也將增添了球星之間相互較勁的心態。

火箭是一支風格強烈的勁旅，他們有三個聯盟之最：第一個是場均得分最高，火箭開季至今每場平均得分高達119.4分是全聯盟得分火力最強大的球隊。第二是最喜歡三分出手，本季火箭場均三分出手次數高達44.3次，遠高於第二獨行俠的41.6次。第三是罰球最多，火箭場均可以罰26.7球傲視聯盟，這得歸功於全聯盟最會上罰球線的男人-哈登，他製造防守者犯規的技術爐火純青場均可以罰12.3球，比第二的字母哥(Giannis Antetokounmpo)多上2.1球。

火箭三分砲火如此猛烈又擅於罰球得分，一般隊伍實在很難與之匹敵，令人意想不到的是雷霆剛好很會封鎖對手的三分的表現，雷霆場均只讓對手在三分線外出手31.3球聯盟第三，正好雷霆又十分克制自我的犯規的次數，他們場均只讓對手罰18.7球一樣聯盟第三，兩項防守特點剛好限制了火箭的擅長之處！如果只看數據覺得太過生硬，我們攤開雷霆本季面對同樣擅長三分及罰球的強隊-公鹿(三分出手第4、罰球次數第6)和灰狼(三分出手第3、罰球次數第4)獨行俠(三分出手第2、罰球次數第11)，雷霆拿下2勝1敗，唯一的敗仗也只輸給東區霸主公鹿2分而已，可見雷霆並不畏懼此類風格的球隊，周五之戰強推雷霆拿下勝利。

(中時電子報)