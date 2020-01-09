深圳市委書記王偉中及市長陳如桂昨在深圳會見新任香港中聯辦主任駱惠寧一行。據報導，雙方表示要攜手推動深港兩地在青年創新創業，經貿往來等領域務實合作，合力推動粵港澳大灣區和深圳先行示範區建設。據分析，此次訪問深圳是駱惠寧履新後的又一個重要動作，在會見特首林鄭月娥前，先到深圳，且此次會面規格不低，還包括中聯辦五位副主任出席。

據深圳衛視報導，雙方表示，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定不移貫徹「一國兩制」方針，攜手推動深港兩地在青年創新創業，經貿往來等多領域務實合作，合力推動粵港澳大灣區和深圳先行示範區建設，為促進深港兩地共同繁榮發展和「一國兩制」實踐行穩致遠做出新貢獻。

外交部駐港特派員公署特派員謝鋒，中聯辦副主任陳冬，楊建平，仇鴻，譚鐵牛，何靖，秘書長文宏武，深圳市人大常委會主任駱文智，深圳市政協主席戴北方，深圳市領導林潔，高自民，艾學峰等參加會見。

北京青年報旗下微信號「政知見」發文指出，此次訪問深圳是駱惠寧履新後的又一個重要動作，在會見林鄭月娥前，駱惠寧先到了深圳，而且此次會面規格不低，除駱惠寧外，香港中聯辦的五位副主任出席，深圳方面，參加會見的人除了市委書記王偉中、市長陳如桂外，還有市人大常委會主任駱文智，市政協主席戴北方。

早前消息指出，林鄭月娥將於今（9日）下午，在禮賓府與駱惠寧會面。

(中時 )