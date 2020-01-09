郭台銘日前受訪時表示，4年後老百姓如果選擇柯文哲，自己也會支持，被外界認為2024「柯郭配」可能成形，對此柯文哲今(9)在新莊展開車隊掃街時表示，「兩天後的投票大家都搞不定，何必想四年後的事。」

對於民眾黨不分區立委選情，他則說，不用打告急牌，穩紮穩打，心平氣和就好，「多一席少一席又怎樣，多了兩席然台灣社會會巨大改變嗎，不會，少兩席就辛苦一點，還是過日子。」

面對記者提問，這次總統票究竟要投誰，柯文哲則重申，「不表態才不會告訴你說要挺誰，我連家裡都搞不定，還搞你們外面的。」

(中時 )