中市全國首創「預審快易通」創新服務，建照審查過程中，從申請人、審查作業與案件資料管理端均採e化方式。（台中市政府都發局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府都市發展局精進建築執照核發效率，除結合公會團體專業人才參與建築執照審查，並推出「委審新幹線」快速審查方案，今年更擴大委託審查執照範圍，新增12層樓以下建築與農舍建造執照申請案可受委託審查；全國首創「預審快易通」創新服務，建照審查過程中，從申請人、審查作業與案件資料管理端均採e化方式，提供更快速、專業的審查服務，提升行政效能。

都發局指出，台中市108年建築執照（含拆除、雜項及變更設計）申請核准案件共有3682件，總樓板面積1164萬66平方公尺，約為13個中區行政區的面積大小，其中，7日內准照數量604件，約占全部的1／6，並持續提升建照審查行政效率及服務品質。

都發局表示，該局於今年1月1日起，擴大委託建造執照審查範圍，新增12層樓以下建築與農舍建造執照申請案，可受委託審查辦理，而受託單位台中市大台中建築師公會也於去年5月底推出「委審新幹線」快速審查方案；透過專人專辦方式快速發照，至今已完成60多件審查，平均審查天數為2天，展現高效率，獲得市民肯定。

都發局強調，今年再全國首創推動「預審快易通」創新服務，在建照審查時，從申請人、審查作業與案件資料管理端均採用e化方式辦理，除可提高審查效率、落實透明治理外，預估每年可降低使用約96萬張紙，即可減少砍伐290棵12公尺的喬木。

(中時 )