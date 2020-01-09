◎倒戈了！經營4年挺蔡粉專改挺韓

選前大起風！從4年多前開始挺小英的「蔡英文後援會」臉書粉絲專頁，日前竟突然宣布「這次支持韓國瑜，讓他作作看」，態度轉向讓英粉無法接受，有人說要蒐證告發這個發文者，沒想到管理人員霸氣回嗆「要告我什麼？2015年韓國瑜在哪裡都還不知道的時候我就開始支持蔡英文了，有規定一定要支持到死？」

選前大起風！從4年多前開始挺小英的「蔡英文後援會」臉書粉絲專頁，日前竟突然宣布「這次支持韓國瑜，讓他作作看」，態度轉向讓英粉無法接受，有人說要蒐證告發這個發文者，沒想到管理人員霸氣回嗆「要告我什麼？2015年韓國瑜在哪裡都還不知道的時候我就開始支持蔡英文了，有規定一定要支持到死？」

◎蔡英文高雄選前之夜 陳菊要發3萬份紅包袋

蔡英文高雄競選總部9日公布「光復高雄之夜」卡司，除了蔡英文總統會出席，總統府祕書長陳菊10日下午5時會在捷運站發放限量3萬份紅包袋，一組3份除了有「光復高雄新年快樂」字樣，背後數字3，代表3張選票顧台灣。

◎美伊緊張竟在台中掃街 韓辦批蔡是翹班總統

韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋、鄭兆新今日召開記者會「全民協尋：總統去哪兒了？！」，指出蔡英文總統一直酸韓國瑜請假參選總統，但她自己近一個月三分之一上班日無公開國政行程，甚至昨日針對美國伊朗總統府召開緊急國安首長會議時蔡英文人也不在場，而是在台中掃街，蔡英文根本是翹班總統。

◎徐乃麟女密友詐200萬 二審和解獲判5月

被稱為藝人徐乃麟女密友的董子綺被控在4年前因積欠賭債，用投資生意為幌子向熊姓女子借200萬元支票，台北地院依詐欺罪將她判囚11月，高院考量她與熊女和解，改判刑5月、可易科罰金，共同詐欺的楊強蓉則維持一審認定，判刑6月、可易科罰金。

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(中時電子報)