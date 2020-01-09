NHL本季中央區戰局出乎眾人意料，近10年奪下3座史坦利金盃的芝加哥黑鷹在分區敬陪末座，前兩季分區冠軍納許維爾掠奪者則排名倒數第二，兩支昔日強權本季不約而同都向下沉淪。例行賽僅進行約一半的賽程，現在急起直追尚有衝擊季後賽的希望，本周五(1/10)09:30，掠奪者將作客風城挑戰黑鷹，哪隊能先跨出找回往日榮光的第一步?

掠奪者過去憑藉著頂尖的防守，連續兩季在群敵環伺的中央區奪冠，但受限於薄弱的進攻火力，始終無法在季後賽有突破性的成績。為了提升進攻效率，球團在季外簽下上季表現亮眼的迪謝納(Matt Duchene)，也制定了讓後衛群多參與進攻的新戰術。但魚與熊掌不可兼得，雖然主力後衛艾利斯(Ryan Ellis)與艾克霍姆(Mattias Ekholm)進攻數據都較上季出色，但防守效率值卻大幅退步，陷入了顧此失彼的窘境。此外，年事漸長的主戰門將林內(Pekka Rinne)本季救球率也跌破9成，過往引以為傲的兩道防線同時崩盤，也導致掠奪者戰績一蹶不振。

黑鷹曾在09-10、12-13及14-15賽季三度奪下史坦利金盃，這三季團隊場均失球皆低於2.50，銅牆鐵壁般的防守讓黑鷹持續好幾年榮景。近年聯盟球風丕變，多數球隊加快進攻節奏追求火力極大化，防守起家的黑鷹漸漸被淹沒在時代的洪流裡。而14-15賽季封王後，球隊與當時年僅23歲的奪冠功臣托斯(Jonathan Toews)簽下8年長約，但托斯表現不進反退，黑鷹當初的如意算盤如今成為沉重負擔，加上陣中球星肯恩(Patrick Kane)同樣有8年長約在身，黑鷹遲遲無法邁入重建期。因此要再次看到黑鷹在芝加哥天空翱翔，勢必還得經歷一番不短的陣痛期。

掠奪者本季補進迪謝納的確有效提升球隊攻擊能力，其團隊場均進球3.44仍高居聯盟第6，無奈防守失靈才讓戰績持續沉淪。而黑鷹進攻端僅靠老將肯恩獨撐大局，沒有其他可靠的得分點。因此兩隊防守狀態皆不設防的情況下，相信掠奪者較出色的進攻效率能在此戰勝出，主推「不讓分玩法-客勝」。

雙方本季防守效率皆在聯盟後段班(黑鷹第22名、掠奪者第24名)，出現大5.5分的場次都超過6成(黑鷹60.5%、掠奪者63.4%)，雙方主戰門將林內與萊納近10場賽事優質先發率都僅有30%，綜觀本季防守表現與近期門將狀態，副推「大小玩法-大5.5」。

(中時電子報)