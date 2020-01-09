澳媒報導，自稱間諜的「王立強」去年聖誕夜，受到來自國民黨副秘書長蔡正元與大陸商人孫天群威脅利誘，要求收回去年關於大陸干預台灣選取等情治工作內幕指控，坦承受到民進黨的賄賂指使，今蔡正元也開記者會回應。民進黨今也開記者會表示，這是天大醜聞，蔡沒否認與孫對話截圖、邱義仁這輩子沒去過澳洲，國民黨總統候選人韓國瑜知不知情？

民進黨發言人管碧玲指指出，澳洲媒體跟蔡正元今記者會說的是兩個故事，澳洲媒體有一張很重要證據，就是截圖，蔡正元不敢否認，因為跟蔡今天說的故事完全插不進去，這張截圖可以相當高度證實澳媒報導的整個故事。

記者會出示這視訊截圖簡體字內容為蔡要求王立強錄一段視頻說明，一、他從上海到香港，再去澳洲的經過；二、在澳洲跟媒體接觸的經過；三、在澳洲跟台灣方面的人接觸的經過；下面自己則只剩下一半，內容為「國民黨答應可以讓他自」以下就沒有了。

蔡正元在截圖中告訴孫天群轉達王立強，國民黨要給什麼條件。

管說，今天蔡故事內容重點還冒出一個孫天群，孫是一個不簡單的人，很有計劃把所有相關接觸都做完整錄音，這個記者打來第一個字就被錄音，這麼長的錄音檔，自然接觸，孫也是全程錄音，這個人小心翼翼回答每一個話，但是對話內容強力主導向心不是間諜，是孫天群重要的任務，是城府很深的人，而且從很多資料看到，孫確實也不簡單，詐騙紀錄也很豐富，跟向心一起詐騙，自己涉入兩起，要說王、孫、向是詐騙犯，連蔡正元好像也是詐騙犯，就像電影「神鬼爭鋒」，今天講一大篇詐騙犯，但是詐騙犯就不可能是間諜嗎？這一群人行為怪異、奇特，這是國際干預反滲透事件。

管碧玲表示，孫天群兩個很重要行動，不斷替向心脫身洗白，且蔡正元拿不到邱義仁拿錢給王的證據，蔡、王應該不是第一次通電話，但是王從頭到尾沒說邱義仁去找他，今天一路下來，邱毅跟蔡正元論述就是民進黨介入假共諜案，這些人是一石二鳥要搶救向心，打擊台灣大選，要炮製成民進黨介入這起案件，搶救向心大軍、國共聯手介選，若事實如澳媒公布錄音檔，民進黨應透過相關單位應該跟澳洲政府透過司法互助，好好釐清真相。

她強調，邱義仁介入這個案子子虛烏有，有的話，今天蔡記者會就會亮出來，但反而證實孫天群製造假消息，蔡正元要從王立強口中套不到答案。

發言人莊瑞雄說，從這張微信截圖的人頭，蔡正元沒有否認，只說不會簡體字；他要奉勸蔡正元公開與孫天群微信通話內容。

簡舒培指出，蔡正元說不會用簡體字，但是現在軟體發達，接收方可以設定簡體字，澳媒對蔡正元提出重大指控，蔡正元要講明白，國民黨主席、總統候選人韓國瑜知不知道？

對於媒體詢問邱義仁一事，簡舒培說，邱義仁新聞出來時已經問過邱義仁，邱說，這輩子沒去過澳洲；反而對話中只看到孫、蔡提到「邱義仁」三個字。

對於民進黨是否掌握相關證據？管碧玲說，事實尚待釐清，民進黨對這件事有沒有證據在手中。

(中時 )