今年彰化縣四個選區，共有16位候選人，彰化縣環保聯盟指出，這次採取聯合推薦的方式，是全國唯一有環保團體，針對候選人的環保政見進行評鑑，提供選民參考。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，彰化的髒與汙染舉國皆知，但是候選人對環境保護的素養，卻未提升，導致環境品質改善受限，除了空汙有改善，其他農地汙染、河川汙染、海域汙染等等，都在持續惡化且擴大範圍，值得大家來審視。

環團指出，這次這次彰化環保聯盟彙整所有候選人有關於環境保護相關政見，包括選舉公報、後續補充，以及各鄉鎮關注的重大環境開發案有給候選人簽署的聯署書，或是候選人公開表示支持或反對的立場，加上台灣環保聯盟提供給各政黨候選人簽署的26項環保意向書等，推薦各選區候選人給民眾參考。

評鑑針對環保面向廣度與深度，最多3個讚，有列至少1個讚。沒有任何環保政見列為一個X。此外，地方關注開發案，打鐵厝產業園區、二林精密機械園區、大村產業園區，若支持自救會是一個讚，有連絡上但遲不回應表態是一個X。還有台灣環保意向書的簽署。

環團呼籲，環境保護是國際趨勢，經濟發展要發大財，企業首重要是環境保護，放縱汙染政治人物較要讓他下架，彰化工業用地面積全國第二大，土地閒置高達500公頃，不該變相炒地皮。評鑑結果可上彰化縣環保聯盟的網站。

(中時 )