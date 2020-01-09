高雄農改場一年一會的迎賓日於選後的12日登場，景觀花卉區以羽狀雞冠花種植而成的風車型花海，美不勝收。（潘建志攝）

高雄農改場一年一會的迎賓日於選後的12日登場，展出各式花卉。（潘建志攝）

號稱「屏東小熱博」，高雄區農業改良場一年一會迎賓日「熱帶新農業，農樂南台灣」12日登場；由於1年中僅開放這1天，錯過就得等明年，每年開放日都吸引數千民眾入場。今年開放日正值大選後一天，農改場歡迎大家一起來賞花、放鬆心情。

高雄農改場長戴順發說，農改場是研究單位，以實驗及研究為主，平常不對外開放，只有「迎賓日」才會展示一年來研究成果，讓民眾入場，參觀新品種育成、農產品加工、作物健康管理技術等，讓民眾更認識台灣農業。

高雄農改場一年一會的迎賓日於選後的12日登場，展出各式花卉。（潘建志攝）

高雄農改場一年一會的迎賓日於選後的12日登場，展出各式花卉。（潘建志攝）

今年迎賓日在大選後隔一天12日，活動包括研發成果及技轉廠商產品展示、優質農產品及地方料理展售、熱帶花卉花藝設計展、農業創意活動、蓮霧與棗得獎果品展示、農業體驗DIY等。

由羽狀雞冠花栽種的景觀花卉區，一直是迎賓日觀賞合影焦點，今年種植成風車型花海，別具特色。周邊也種植了粉萼鼠尾草、金魚草、薰衣草、大波斯菊、百日草、蝶豆、朱槿、蜀葵等花朵，花團錦簇、美不勝收。

現場也有許多鼠年意象的花草及裝飾品，還有57攤農場品展售，並將舉辦「親子饗宴／草地音樂趴」，邀請大家一起到農改場，放鬆激情選舉後的心情，「有呷擱有掠」。

(中時 )