距離投開票日還有兩天，蔡英文總統馬不停蹄，9日前往竹北市與新竹縣第一選區立委候選人周江杰、第二選區立委候選人鄭朝方進行車隊掃街，不少支持者沿路舉出看板「辣台妹加油」、「英德勝利」、「堅定新方向 就4鄭朝方」等，祝福蔡英文總統連任、2席立委候選人全上。
蔡英文總統在新竹縣掃街，自新竹縣競選總部出發，沿光明六路、博愛街、三民路等繞至保安宮，再抵達位於中正東路的鄭朝方競選總部，沿途不少支持者高喊凍蒜、「2020台灣要贏」，蔡英文不見疲態，不過左手戴上護腕，也用右手與民眾握手，合影、簽名也來者不拒。
鄭朝方競選團隊也安排一段「蔡英文x鄭朝方面對面交心」，由於鄭朝方為國際調香師，特別調製「蔡英文x賴清德x鄭朝方」香氛蠟燭，獻給總統，作為勝選祈福，鄭朝方表示，總統特選梔子花，在國外讀書時聞到梔子花就想到故鄉，副總統候選人賴清德則是台灣檜木，而他本人代表味道則是茶花，鄭朝方也說，選前之夜他要回他的故鄉，無法再為總統獻唱他所寫的歌曲《台灣花》，也預祝英德勝利。
在鄭朝方競選總部亦有2名8日才剛下飛機、自英國回台投票的年輕人，特別相挺蔡英文總統連任，還自製看板「我從英國回家，為了成為妳的人」、「他都回來了，你還不回來嗎」，呼籲民眾踴躍投票。
＃2020大選＃鄭朝方＃蔡英文＃周江杰＃立委＃總統＃賴清德
(中時 )
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