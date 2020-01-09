英超球隊上周末現身足總盃第3輪，20隊只有11隊晉級，被淘汰的包括艾佛頓、阿斯頓維拉、布萊頓和水晶宮，另外5隊與對手踢平需要在下周中重賽，分別是紐卡索聯、沃特福德、托特納姆熱刺、曼聯和狼隊。本周末英超回歸，重磅大戰首推熱刺主場對利物浦的「紅白大戰」，之所以要特別提到上周末的足總盃，原因是兩隊的結果大不相同，很可能會對本輪的比賽產生關鍵性的影響。

利物浦在最近19天裡踢了7場比賽，等於不到3天踢1場比賽，毫無疑問必須要作球員的輪換，於是總教練克洛普作了明確的決定，主力陣容踢世俱盃和聯賽，替補陣容踢國內盃賽，於是人們就看到了利物浦派U23青年隊去聯賽盃當砲灰，半放棄的狀態下以0：5輸給阿斯頓維拉，而主力陣容順利抱回隊史首座世俱盃冠軍，回到英超賽場後繼續連贏3場，然後周日的足總盃再派替補陣容面對全主力的艾佛頓，憑著小將瓊斯的世界波，以及日本新星南野拓實轉會後首次出場賣力演出下，1：0力挫太妃糖驚喜晉級。

熱刺同一段時間內只需要踢5場比賽，賽程相對輕鬆一些，但由於孫興慜在對切爾西之戰被紅牌罰下停賽3場，結果不但輸了倫敦德比，在接下來的聖誕快車期少了孫興慜火力支援，3場聯賽只拿到1勝1和1敗，周日的足總盃南韓人回歸，但作客面對英冠中游球隊米德斯堡只能1：1握手言和，而且主力陣容幾乎無休，本周末踢完利物浦後，下周二又要進行足總盃重賽，反而輪到熱刺站在賽程不利的一方。

熱刺本輪有主場優勢，但傷病問題需要考量，前鋒肯恩、中場恩東貝里和西索科都因傷缺席足總盃，本周末只有西索科預計有5成機會復出，另外還有長期養傷的門將洛里斯、後衛丹尼羅斯和班戴維斯，攻守兩端的安排，都將讓穆里尼奧大傷腦筋。利物浦的傷病名單也不遑多讓，包括後衛洛夫倫和馬蒂普、中場凱塔、法比尼奧、多位置的萬用球員米爾納、以及兩名替補的重要戰力張伯倫和薩基里等，所幸前場三叉戟健康無虞，而且在最近的聯賽3連勝中輪流扮演勝利功臣，加上受到主帥克洛普大力讚揚的新兵南野拓實，以及幾名打出信心的年輕球員瓊斯、艾略特、威廉斯和菲利普斯等，紅軍仍足以應付接下來的3場硬仗（作客對熱刺、主場對曼聯、作客對狼隊）。

熱刺走過穆里尼奧新官上任3連勝的蜜月期後，近9場比賽3勝2和4敗，面對強敵曼聯、拜仁慕尼黑和切爾西都鎩羽而歸，即使有主場加持，仍難以阻擋紅軍繼續前進的步伐，推薦客勝，總進球數2-3球。

(中時電子報)