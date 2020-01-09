鄉林建設集團董事長賴正鎰今（9）日表示，看好房市在大選後將繼續回暖，台灣未來3年的總推案量約可達新台幣220億元；至於未來在中國大陸，推案量每年將達1,000億元；邁向今年，集團也訂出五大策略，以提高營收。

賴正鎰表示，房地產歷經景氣輪動，終於挺過四、五個艱苦年，去年U型反轉為富旺年，所以鄉林在北、中兩個預售案八個多月就完銷。他看好房市在大選後將繼續回暖，所以鄉林會趁勝追擊，加速購地，今年將繼續在新北與台中等地推出新案，台灣未來3年的總推案量約可達新台幣220億元。

在中國大陸，集團未來一年可達1,000億元推案量，未來在中國的投資案會開花結果。

賴正鎰表示，在建工程中的成都項目今年Q2就會正式開盤，該案總銷為人民幣250億元(約台幣1075億元)，該案將分批開賣，成都案的銷售獲利將把鄉林帶入新時代，他也訂下中、長期目標，會持續在大陸其他城市取地推案，希望五年後的大陸每年都能有人民幣200億元的推案量。

賴正鎰也指出，他為鄉林訂下今年的五大經營主軸策略，(一)「品牌、品質提升年」，他從17歲創業至今已經45年，鄉林集團要積極落實品牌品質、精益求精精神，追求創新工法，導入涵碧建築美學與生活美學，從住戶使用需求去考量設計，增加品牌專業度與向下扎根計畫，培養年輕化的品牌追求者；(二)「數位轉型元年」，為集團創新商業價值，數位轉型部門人力擴增，加速數位轉型與提高營收利潤為目標。

第(三)「增加土地開發部門人力，加速在台購地計畫」，目標放在每年要有五至八個可開發案，鎖定新北、桃園、新竹、台中、彰化的土地開發，(四) 「持續爭取開發更多省市地產項目」，除延續在大陸已取得土地，興建完成項目的開發銷售，並也會加入其他省市土地開發；(五)「加速涵碧樓品牌服務輸出」，以全新生活體驗與適時服務在大陸帶入全新度假風潮與消費改革，帶來更強大的品牌質量。

賴正鎰指出，中美貿易戰將由美國總統川普與大陸國家主席習近平簽訂貿易協議，讓全球股匯信心大增；加上國內利率持續在低檔；台商海外資金回流台灣投資金額繼續加碼，自住買盤增加及台商回游資金的激勵，推升買房意願，各建商也都加碼購地儲備能量。

鄉林在兩岸積極布局購地取地，持續推案，鄉林在台灣北、中兩地有10多個都更與合建案都持續推進，預估未來3年，都更、合建及購地自建部份，總銷約有160億元的推案計畫。而籌備多時都更與合建案，像是台北兩個合建案與新北市新莊案，將今年Q2開始蓄客，並在Q3與Q4陸續推案。

(工商 )