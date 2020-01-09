民進黨立法院黨團今提出臨時會提案，於1月14日至22日召開臨時會審議109年度中央政府總預算案。時代力量黨主席徐永明表示，時力會秉持嚴審的態度，特別是針對荒腔走板的部會加強監督，例如內政部政次長稱政黨票不要投小黨、交通部南方案大橋調查報告、遠航相關處理等，呼籲國民黨、民進黨不要因為選舉結果影響總預算案。國民黨團總召曾銘宗說，會嚴審預算替民眾把關，並會追查政府預算是否有補助綠色網軍帶風向。

中央政府今年度預算案，歲入編列2兆1022億元，較去年度增加1098億元，約增5.5％；歲出編列2兆1022億元，較去年度增加1042億元，約增5.2％，立院委員會去年已初審通過，待立院三讀通過。

曾銘宗指出，我們贊成選後處理超過兩兆的中央政府預算案，國民黨立場會替民眾把關，確認錢花在刀口上，同時會檢討部分部會行政中立問題，以及獨立單位不獨立變成國家機器，相關業務費用會再確認是否合適。

「卡神」楊蕙如網軍案爆發後，國民黨續追民進黨政府補助綠色網軍相關事證，國民黨立院黨團審查中央政府總預算也會抽絲剝繭，詳細確認蔡政府是否透過政府機關研究計畫，把標案發包給綠營相關網軍帶風向，製造社會對立與撕裂。

徐永明表示，原本希望去年法定會期完成中央政府總預算案，但因為廷會關係，現在召開臨時會有點像補課，時代力量仍會秉持嚴審的態度審查預算案，希望兩大黨不要因為選舉結果影響總預算。

徐永明說，預算破兩兆已成為常態，重點會專注部會表現，尤其是表現荒腔走板的部分，像是公平會主委跑去參加廠商開幕剪綵；選舉過程內政部次長要民眾不要投小黨，上述行為都逾越行政中立職權。

至於其他部會預算，時力將續追查交通部對於南方澳大橋調查報告進度，以及遠東航空停航後續相關處理。

(中時 )