國民黨上午舉行「選舉奧步出現了！」記者會。（黃福其攝）

國民黨今天召開「選舉奧步出現了！」記者會，揭露攻擊國民黨總統候選人韓國瑜的黑函信件，打鬼軍團總團長周錫瑋批評民進黨，擅於運用國際媒體「外銷轉內銷」，大家都說網路攻擊來自大陸，卻不知道真正的網路攻擊是民進黨操作，至今都沒抓到大陸網軍攻擊的證據，反之民進黨網軍攻擊證據全部顯現，並決定對此提告，揚言選後絕不撤告。

周錫瑋質問蔡英文，難道不能打一個守法、不違憲違法的選舉？為什麼要利用網軍、控制媒體方式選舉？為什麼用查水表方式恐嚇台灣選民？

周錫瑋列舉民進黨8大選舉奥步，包含假錄音帶到假錄影帶的抹黃；全面抹黑韓全家；抹紅對手，指中共用資金、網軍助攻韓；中選會計票错誤；利用外媒製造假消息，外銷轉內銷；重演二顆子彈，散布中共暗被謠言；大型公安意外；製造兩岸擦搶走火等。

記者會上，周錫瑋也揭露近期接獲抹黑韓國瑜的黑函，提及「國民黨直通中國共產黨，千萬不能投」，並印上韓國瑜頭像，旁邊註記「把你騙去賣掉」。周錫瑋直指這完全違法選罷法，懷疑信件寄出的地址是空號，甚至也根本沒有聯絡人。

國民黨團總召曾銘宗說提出三點要求，首先要求郵局儘速追查寄件人，誰主導此事件？他高度懷疑是蔡政府、民進黨；其次，請蔡英文與民進黨主席卓榮泰講清楚說明白，是否知情此事件？是否縱容相關幕僚寄出黑函？第三，國民黨立法院黨團下午將拜會最高檢總長江惠民依法偵辦相關抹黑事件，並督導所屬地檢署依法偵辦。

考紀會主委魏平政說，此封黑函完全沒有署名，內容已涉及選罷法中意圖使人不當選，且寄出地址是空戶，已經接獲苗栗、南投等地接到這封信，也了解是從新北中和寄出，已請各地黨部主委向當地檢察機關提起告訴，此外，台中沙鹿地區發現未寄出的信函，也向檢察官申請保留證據。他強調，國民黨提起告訴之後絕對不會撤回，選舉後也會追究到底，因為這是中華民國選舉的最基本原則。

(中時 )