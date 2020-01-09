澳洲職棒跨年後進入2020，近期賽事第一局有相當高比例出現「和」的賽果，雖然這個選項在棒球單局玩法中是賠率最低的一個，但將近1.50的數值假設串三關後仍有逾3倍之譜，彩迷可以拚這種第一局賽果的高出現率來倍增獎金。

上周賽程中，12場對戰第一局開出「和」的場次共有9場；再往前推一周的時間，16場比賽則有10場首局兩隊戰平，跨年前後兩周澳職賽事首局賽果出現「和」機率將近七成，對喜歡串關棒球的玩家來說絕對是不錯的機會與標的。

在這些第一局和的內容中，單隊至多得到2分，絕大多數首局比分均為0：0，這也符合一般棒球比賽特性：一開賽打者須適應節奏，而投手此時也保有較好的體能，加上雙方可能對掌握比賽勝利的機會都有所試探，自然在比賽前期分數進帳較少，無形中也再提高了開「和」機率。

我們先前所提過本季澳職投手表現相對強勢的數據，也可佐證單局和的機率會提高這個論點。迄今賽季過半，很難得的有四隊自責分率見到3字頭，更有六隊是低於5.00的。打擊端則是有5隊團隊打擊率低於0.270，這在近年澳職賽季中算是罕見。在投強打弱的情況下，一有上壘機會很可能使用更為保守的戰術推進，也又製造更多的簡單出局數。再加上本季八隊戰績至今仍算緊繃，求勝心切你來我往下，更容易出現單局「和」的結果。

本周澳職的四個對戰組合，分別是王牌@吉隆、騎兵@強盜、鱷蜥@藍襪、熱火@巨人，特別推薦「鱷蜥@藍襪」與「熱火@巨人」這兩個組合繼續打出第一局「和」：因為鱷蜥、藍襪是打擊貧弱的隊伍對戰，而熱火、巨人則是強投交鋒又要爭取戰績，預料開賽會和前兩周一樣出現頗多0：0的僵持。

低賠率代表高機率，串關要成功有時候拚低賠更有把握，彩迷不妨從這角度切入本周的澳職投注。

(中時電子報)