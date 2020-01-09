鄉林(5531)集團董事長賴正鎰今天表示，看好房市在大選後將繼續回暖，穩定中上升，所以會乘勝追擊加速購地，今年將繼續在新北與台中等地推出新案，台灣未來3年的總推案量約可達台幣220億元。

至於大陸投資部分，在建工程中的成都項目今年Q2就會正式開盤，該案總銷為人民幣250億元(約台幣1075億元)，該案將分批開賣，成都案的銷售獲利將把鄉林帶入新時代，他也訂下中、長期目標，會持續在大陸其他城市取地推案，希望五年後的大陸每年都能有人民幣200億元的推案量。

鄉林在兩岸積極布局購地取地，持續推案，在台灣北、中兩地有10多個都更與合建案都持續推進，預估未來3年，都更、合建及購地自建部份，總銷約有160億元的推案計畫。而籌備多時都更與合建案，像是台北兩個合建案與新北市新莊案，將於今年Q2開始蓄客，並在Q3與Q4陸續推案。

至於大陸轉投資部分，賴正鎰指出，鄉林到大陸投資的旅遊房地產已有十年，從房地產的選地、興建、銷售、售後服務，以及酒店人員培訓、經營、行銷等，都是自己來，從不假手他人，經驗與人脈充足，就算帶將練兵也已經熟備，大展身手的時機已經來臨，今年將是大躍進年，大陸將很快就會開發新的酒店與地產新據點，等今年成都的地產正式開賣後，將可帶入更好的業績。

賴正鎰說，鄉林目前手上的新成屋都是個位數，幾乎已經沒有庫存，鄉林玉川、鄉林山海匯都計畫在今年完銷認列，另外因為商辦熱潮帶動租金看漲，他決定「鄉林士林官邸」將做為資產出租，盼以A辦高租金收入，帶來持續的永久收益。

(時報資訊)