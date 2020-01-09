鈊象(3293)2019年12月、第4季、全年營收同創新高，接下來進入農曆春節，可望持續推升旗下休閒博奕遊戲的動能，也帶動股價今天差一檔攻上漲停，並突破2007年8月的440元，創下歷史新高。

鈊象去年第3季營收、獲利創下歷史新高後，第4季雖然是遊戲產業淡季，但旗下五大遊戲《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》營運表現都向上成長，加上《明星三缺一》促銷活動、《金好運娛樂城》大規模的內容更新、《金猴爺老虎機》在美國、新加坡、馬來西亞與菲律賓排名躍升，去年第4季淡季不淡，單季營收也以16.8億元創單季新高。

獲利方面，去年10月受匯兌損失影響，稅前淨利2.1億元；去年11月無匯損因素，稅前淨利2.79億元，去年12月營收再衝高，去年第4季獲利有機會挑戰一個股本。

鈊象手遊每月營收較前月增加數千萬元，主要來自於行動遊戲營收比重超過8成，接下來邁入海內外華人市場重要的農曆春節，動能將維持在高檔，今年全年獲利上看3到4個資本額。

(時報資訊)