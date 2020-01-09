鴻海創辦人郭台銘今（9日）上午以「家長」身分，替親民黨新北市第八選區立委候選人李正皓輔選站台。（摘自李正皓臉書直播）

鴻海創辦人郭台銘今（9日）上午以「家長」身分，替親民黨新北市第八選區立委候選人李正皓輔選站台，郭台銘替李正皓剃頭又在背後寫上「精忠報國，不能貪汙！」期許李正皓未來進入國會，要好好替人民做事。

郭台銘表示，第一次幫別人剃頭，以前都是媽媽用剃刀幫忙剃頭，今天以「家長」身分來，利用剃頭儀式，來象徵李正皓未來進入國會，會盡力效忠國家、效忠人民。

(中時 )