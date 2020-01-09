郭幫剃頭又刺字 拉抬中和李正皓 13:012020/01/09 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鴻海創辦人郭台銘今（9日）上午以「家長」身分，替親民黨新北市第八選區立委候選人李正皓輔選站台。（摘自李正皓臉書直播） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海創辦人郭台銘今（9日）上午以「家長」身分，替親民黨新北市第八選區立委候選人李正皓輔選站台。（摘自李正皓臉書直播） 鴻海創辦人郭台銘今（9日）上午以「家長」身分，替親民黨新北市第八選區立委候選人李正皓輔選站台，郭台銘替李正皓剃頭又在背後寫上「精忠報國，不能貪汙！」期許李正皓未來進入國會，要好好替人民做事。 郭台銘表示，第一次幫別人剃頭，以前都是媽媽用剃刀幫忙剃頭，今天以「家長」身分來，利用剃頭儀式，來象徵李正皓未來進入國會，會盡力效忠國家、效忠人民。 (中時 ) #郭台銘 #人民 #家長 #身分 #未來 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯P鬧雙胞？郭子乾與柯文哲同台 差點秒變韓國瑜 17:292020/01/05 政治 輔選提國家養政策 郭台銘願用資源讓馬祖先行試辦 15:202020/01/06 政治 替親民黨搶政黨票 郭：一黨獨大就是權力暴力 14:092020/01/07 政治 知識藍切莫聰明一世、糊塗一時 04:102020/01/08 時論廣場 「學姊」黃瀞瑩挺同黨謝文卿：有第3選擇 16:412020/01/08 政治 郭台銘揹著柯文哲在基隆「合體」 籲支持第三勢力 17:512020/01/08 政治 柯郭配有譜了！郭：2024老百姓選柯 我會支持 18:432020/01/08 政治 郭柯分進合擊 台北基隆大眾走 04:102020/01/09 地方新聞 郭將出席民眾黨選前之夜？ 柯文哲：喬好就可以 11:342020/01/09 政治 挑撥親民黨跟郭台銘？柯：不要把我想那麼壞 12:092020/01/09 政治 政治熱門新聞 倒戈了！經營4年「蔡英文後援會」粉專 竟改挺韓 - 政治 瘋傳！挺韓老父給韓黑大學生兒的一封信《分享》.... - 政治 175位博士查蔡英文「論文門」終於有驚人進展！ - 政治 韓粉動起來！陳揮文籲凱道要讓綠媒嚇破膽 - 政治 決戰！一張圖看韓凱道造勢 流程圖曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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