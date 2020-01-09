設備廠—群翊(6664)2019年無畏中美貿易戰，業績超越2018年，創下歷年新高，看好半導體產業前景，公司積極佈局半導體領域，順利拿下美國半導體大廠訂單，預計1月驗機後交機，正式跨入半導體封裝設備領域，公司亦持續針對晶圓製造設備進行開發，隨著5G相關新應用帶旺半導體及PCB市場，群翊樂觀看待今年營運，群翊董事長陳安順表示，今年營運展望很樂觀，業績可望較去年成長。

群翊主攻PCB乾製程設備，提供PCB、BGA、FPC、COF、觸控面板製程設備如：塗佈、壓膜、熱風、熱板及曝光等專業製程設備，看好半導體相關產業可望因5G時代來臨高度成長，群翊積極佈局半導體設備，針對晶圓製造及半導體封裝開發新設備，目前EMIB(嵌入式多晶片互連橋接)類似2.5D的封裝乾燥烘烤設備已拿下美國半導體大廠訂單，預計1月驗機後交機，而公司開發的晶圓製造相關設備亦可望於今年開始出貨，半導體及IC載板相關設備成為推升群翊未來營運成長新動能。

目前PCB相關設備約佔群翊營收50%，COF光電及軟板設備各約佔10%到20%，類載板約佔10%。

儘管去年因中美貿易戰，需求不明朗導致廠商擴產動作放緩，但群翊營運表現平穩，2019年前3季稅後盈餘為2.5億元，年成長16.82%，每股盈餘為4.56元，累計2019年前11月合併營收為15.26億元，年成長1.59%，法人預估，群翊2019年合併營收及獲利均將超越2018年，再創歷年新高。

展望今年，陳安順表示，隨著中美貿易戰緩和，預期5G相關建置將會加速，進而帶動半導體、通訊、IC載板及PCB等各項新應用製程設備需求，今年營運展望很樂觀，預估營收及獲利都可望超越去年，今年可說是公司未來營運起飛年。

(時報資訊)