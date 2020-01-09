金可(8406)108年12月營收7.29億元，年成長25%，創單月歷史新高，Q4單季營收約23.3億元，創Q4歷史新高，全年營收為81.6億元，較去年同期增長10.5%。

金可指出，第四季受惠自營旗艦店的大幅成長及日本市場的亮麗表現，推升整體業績，在旗艦店的增長帶動與自有品牌的提價效應下，法人預期，108年度Q4毛利率將優於預估，可望帶動Q4獲利創下108年度的單季最高，全年獲利可望成長3成。

根據線上天貓2019年11月隱形眼鏡銷售統計，金可品牌單月與年度銷售超越博士倫，站穩市占率第一的佳績，在國際品牌銷售衰退下，成為唯一在天貓市占率增長的隱形眼鏡品牌，年增長16%，超越整體產業10%增長率，並未受中美貿易對市場的衝擊影響。此外，海外市場發威也成為金可營收獲利來源，除了OEM接單量能穩定，亦成功以多品牌打入日本電商，同時馬來西亞及香港等區通路拓展也有所斬獲。

(時報資訊)