金可(8406)108年12月營收7.29億元，年成長25%，創單月歷史新高，Q4單季營收約23.3億元，創Q4歷史新高，全年營收為81.6億元，較去年同期增長10.5%。
金可指出，第四季受惠自營旗艦店的大幅成長及日本市場的亮麗表現，推升整體業績，在旗艦店的增長帶動與自有品牌的提價效應下，法人預期，108年度Q4毛利率將優於預估，可望帶動Q4獲利創下108年度的單季最高，全年獲利可望成長3成。
根據線上天貓2019年11月隱形眼鏡銷售統計，金可品牌單月與年度銷售超越博士倫，站穩市占率第一的佳績，在國際品牌銷售衰退下，成為唯一在天貓市占率增長的隱形眼鏡品牌，年增長16%，超越整體產業10%增長率，並未受中美貿易對市場的衝擊影響。此外，海外市場發威也成為金可營收獲利來源，除了OEM接單量能穩定，亦成功以多品牌打入日本電商，同時馬來西亞及香港等區通路拓展也有所斬獲。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。