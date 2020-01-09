大選進入肉搏戰，國民黨第五選區立委候選人蔡淑惠聽聞坊間耳語傳出「區域立委有婦女保障名額」錯誤資訊，9日緊急找來選委會官員說明，證明是錯誤資訊，他譴責有心人用惡質奧步修理國民黨女性候選人，會一併將民進黨女性選將也拖下水。

蔡淑惠這次挾台南市議員7連霸的威力挑戰民進黨現任立委林俊憲，兩軍最後時刻已進入短兵交接階段，坊間假訊息紛飛，包括傳出蔡淑惠有婦女保障名額已當選、持舊身分證不能投票等，困擾不少選民。

第五選區候選人有5男1女，蔡淑惠最近飽受謠言困擾，不同場合拜票時，遇到很多選民恭喜她，稱她因為有婦女保障名額已當選，令她憤怒又困擾。

蔡淑惠9日出面緊急滅火，並找來選委會官員背書，強調區域立委只選一席，沒有婦女保障名額，坊間耳語屬假消息，算是惡質奧步。

國民黨台南市議會黨團9日主動對諸多坊間假消息進行消毒，第一、立委投票所跟議員投票所不盡相同，請選民不要跑錯投票所，第二、舊身分證不能投票，指的是照片在身分證中間95年以前的舊證，全台南市只有609人，其他沒有改鄰里的新證，仍可投票。穿國旗裝仍可進投票所投票，但為防止衝突，黨團並不鼓勵。

國民黨台南市議會黨團發言人王家貞表示，攤開選舉公報，擁有康乃爾大學環工博士學位的張善政學歷上只記載台大土木工程學士，反觀遭社會質疑的蔡英文博士學位，中選會仍登載，如此不公有差別待遇，為何不見檢調約談調查？

蔡淑惠陣營10日晚間6時起將從東區、中西區、南區與安平區發起4路遊行，支持者在晚間7時50分在南區水萍塭公園集合舉辦選前最終場造勢晚會，台南市議員盧崑福負責的安平區，呼籲民眾騎車加入貪食蛇挺韓車隊。

(中時 )