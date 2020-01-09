警方近日大力查假訊息被外界指責是「查水表」，警政署長陳家欽上午親自嚴正駁斥。陳家欽表示，距離選舉投開票日還有兩天，全國的警察同仁為了選舉的治安維護，無不盡心盡力全力以赴，有部分人士指控警察「查水表」對此他必須嚴正說明指正。

陳家欽說舉例，「昨天刑事警察局移送一件韓國瑜市長委託律師提告，有關網路散播韓市長假學歷的案件，我們受理報案，完成調查程序後移送法辦，這位散播假訊息的網民，可以說警察是在查水表嗎？」

陳家欽表示，警察依法行政、秉公辦案，但是卻在選舉期間屢屢遭受不實指控來汙衊警察，打擊士氣。自己身為署長，替所有同仁感到不捨，也無法接受。我相信全國民眾是有智慧的，可以來分辨所謂查水表，這是不實的指控。

陳家欽也懇請大眾，全國警察在這次總統大選中，全員投入、犧牲奉獻、不眠不休守護候選人與臺灣的安全，到目前為止維安都做得非常平安、平順，希望民眾請不要抹滅警察的努力跟貢獻。

(中時電子報)