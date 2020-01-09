知名團購負責人486先生（右）9日力挺民進黨立委候選人許淑華（左），站上吉普車為許向選民拜票。（張立勳攝）

選戰倒數48小時，台北市信義、南松山立委選舉藍綠激戰，國民黨候選人費鴻泰9日在資深媒體人趙少康陪同下展開車隊掃街，趙痛批民進黨新潮流人馬掌控重要職位和國營事業，呼籲民眾一起下架新潮流，民進黨候選人許淑華回應，選舉不該泛政治化、太口水，還是要比政績。

費鴻泰今早在趙少康陪同下，自競選總部出發展開車隊掃街，許淑華則與知名團購負責人「486先生」陳延昶一起向選民拜票，稱讚許非常認真經營地方、勤勉問政，10幾年來做了7萬多件選民服務，盼大家支持許把服務轉換成直接支持的力量。

許淑華表示，最後2天邀請擁有87萬粉絲的486先生催票，網路效應非常大，因為很多社區、住宅進不去，社區內宣傳也會造成噪音汙染，所以透過網路高人氣的486先生催票、拉票。

趙少康指出，蔡英文總統說過國民黨執政時是地方派系，但民進黨執政變成中央派系，各個重要職位和國營事業都被新潮流人馬掌控，柯文哲只不過是小小的台北市長也有深切體會，下架新潮流不僅是幫人民，從某個角度來看，也是幫蔡總統。

他說，這次選舉新潮流立委候選人像吳怡農、許淑華資源好像很多，令人質疑新潮流是怎麼支援的，選民應該做最明確的判斷。

許淑華質疑，新潮流怎麼會成為選戰主題，她認為選舉不該泛政治化、不要太口水，還是要比政績，到底誰做得好才最重要，應停止無聊的口水戰。

費鴻泰表示，趙少康是他的政治導師，提名他選北市議員，從政25年來從趙身上學到非常多，所以在選戰最後找趙陪同掃街一起迎向勝利。他說，從議員到立委，25年來做了約25萬件選民服務，選前就是按表操課，把基本步驟做好。

費也強調，柯文哲曾說過「新潮流不倒、台灣不會好」，後來國民黨總統候選人韓國瑜也講過類似的話，對他而言就是一步一腳印，他從不打口水戰，只講自己的好，不講別人的壞。

此外，費鴻泰向大家報告4年來做了什麼事，舉例來說有永春濕地公園、捷運淡水信義東延線、長照1萬元特別扣除額，很多服務案、修法、立法都歷歷在目，就是把這些告訴選民。

(中時 )