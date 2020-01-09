跨入 2020 年，有不少公司或者市調機構都公布了關於 2019 年的回顧。蘋果(Apple Inc.)也跟上潮流，針對明顯與過往不同的 2019 年進行了重點回顧，著重在 2019 年推出的各項新服務，並且公布了幾個關鍵服務，例如 Apple Pay、Apple Pay 至今為止的重點數據，以宏觀的角度帶你了解蘋果的 2019 年，並且預告將會以此型態，轉向更以服務為主軸的公司走向。

對於 2019 年，蘋果 Internet 軟體和服務資深副總裁 Eddy Cue 表示：「2019 年是 Apple 成立以來，推出各項服務規模最大的一年。我們為使用者推出數項令人興奮的新體驗，同時為使用者的隱私權和安全性設下標準。我們以無比的動力和感激之情為新的年代展開新局，以報答使用者對我們所有服務表現的支持熱情。我們也會持續不懈，彰顯世界各地最傑出創作者、影視人員、新聞工作者和開發者的努力成果。」

＊ App Store：2020 年元旦消費金額成長2成再創新紀錄

蘋果公布 App Store 每週到訪人次超過 5 億，當前仍是使用者尋找軟體最安全的地方，並提供管道讓各種規模的開發者得以觸及遍佈 155 國家和地區的使用者。自 2008 年推出 App Store 以來，開發者的獲利已超過 1,550 億美元，而單單 2019 年的營收就達總額四分之一。App Store 使用者在 2019 聖誕夜和新年夜這段期間消費了創記錄的 14.2 億美元，比前一年同期增加了 16%，而光是 2020 年元旦一天的消費金額就達 3.86 億美元，較 2019 年增長 20% 並寫下新的單日記錄。

＊ Apple Music：平台歌曲超過 6 千萬首

Apple Music 現提供超過 6,000 萬首歌曲，還有世界一流的音樂專家和鑑賞人，為全球 115 個國家和地區精心策劃出數以萬計的播放列表和每日精選。Apple Music 是專為 iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV、Mac、HomePod 以及 CarPlay 打造的最佳音樂服務。2019 年的亮點之一是新的歌詞同步顯示功能，已有超過 50% 的使用者在 iOS 13 上用過此功能。創新的 Beats 1 電台，獨家提供 Frank Ocean、Nicki Minaj、The Weeknd、DJ Khaled 以及 Elton John 所主持的節目。 Apple Music 為歌手和詞曲作者職業生涯各階段提供一個全球平台，能透過這平台觸及新聽眾和既有粉絲。

＊Apple TV+：2019年上線 首年就榮獲金球獎提名

Apple TV+是蘋果原創內容的大本營，由全球最出色的影視創作者精彩呈現的內容包括《晨間直播秀》、《狄金生》、《太空使命》、《末日光明》、以及《靈異女僕》。Apple TV+ 是第一個於推出當年就獲得金球獎和美國演員工會獎數項提名的影音串流平台，也是第一個且唯一一個在 100 多個國家和地區即時推出的串流媒體服務。

Apple TV app 則將種種探索和觀看電視節目、電影等內容的不同方式匯聚在同一個 app 中，可在 iPhone、iPad、Apple TV、Mac、iPod touch、特定的 Samsung 智慧電視，以及 Amazon Fire TV 和 Roku 裝置上使用，並將於今年稍晚於 LG、Sony 及 VIZIO 智慧電視上推出。Apple TV app 現在提供 30 多個 Apple TV 頻道，能直接訂閱優質的影音服務，使用者只要透過一個 app 就能線上或離線隨需觀看，且不會被廣告打擾。

＊Apple Arcade：蘋果首創的遊戲訂閱服務 超過百款遊戲任你暢玩

Apple Arcade 是專屬 App Store 的開創性的遊戲訂閱服務，使用者可在 iPhone、iPad、iPod touch、Mac 及 Apple TV 上，以付費方式(年費或月費)暢玩全部 100 多款全新且獨家提供的遊戲。Apple Arcade 擁有多款屢獲殊榮的遊戲，像是《Sayonara Wild Hearts》、《Assemble with Care》以及《Mini Motorways》，而在 2020 年間，該服務每月都會加入全新遊戲及擴增內容。

＊Apple News+：活躍月用戶超越 1 億

Apple News+ 在 2019 年 3 月推出，目前在美國、英國、澳洲以及加拿大大區上線，提供上百個數位雜誌以及主要新聞來源。2020 年 Apple News+ 將會與 ABC 新聞合作，直播美國總統大選的關鍵時刻。

＊Apple Podcast：在超過 155 個國家提供別具創意與啟發性的音訊故事

Apple Podcat 提供的免費音訊故事各具娛樂性、知識性及啟發性，現在更在 155 個國家和地區於歷來最多的裝置上為聽眾提供超過 800,000 個節目內容。聽眾可藉由搜尋音訊節目中的主題和人物，找到新的節目和集數。

＊Apple Pay：在 150 個國家可用的創新支付服務

Apple Pay 為使用者購買商品和服務的支付方式及日常使用體驗引領創新。在 2019 年，全球超過 150 個體育場、球場、競技場和娛樂場所，可使用 iPhone 及 Apple Watch 的感應式票券功能作為入場券。在包括上海、北京、東京、莫斯科、倫敦和紐約等全球大城市中，使用者可以使用 Apple Pay 乘坐大眾運輸工具。在 2020 年，使用者只要輕鬆點按 iPhone 和 Apple Watch 就能在更多城市間搭乘火車和公車，包括華盛頓特區、深圳、廣州和佛山，並於美國一些大學院校中作為宿舍和服務的通行卡使用。

＊iCloud：重要資料可完整被保存的雲端服務

iCloud 提供的順暢體驗，能安全地確保使用者的照片、影片、檔案、app 資料等內容，並在其擁有的所有裝置間保持最新狀態。超過 75% 的 iCloud 使用者受到雙重認證機制的保障，透過這更多一層的安全保障，能確保除自己以外的他人都無法取用帳號或資料。藉由「家人共享」功能，多達六位家庭成員可在 Apple 裝置上共享使用 Apple 服務，包括 Apple TV+、Apple Arcade、Apple Music 和 iCloud 儲存空間方案，以及個人購買的音樂、電影、電視節目、書籍和 app。

蘋果指出，在 2020 年他們將會繼續以使用者愉悅為念，與開發者和創作者攜手合作，在原創影集和電影、podcast、音樂、新聞、遊戲、app、支付以及只有 Apple 能提供的獨特體驗各領域，提供更高水準的創意、選擇及創新。身為蘋果用戶的你，如果你還沒有體驗上述服務，可以把握時間來體驗一番(上述服務僅 Apple News+ 尚未在台灣推出，敬請留意)。

(中時電子報)