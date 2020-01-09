張理國／台北報導

蔡英文總統在電視政見會拋出青創政策，將提供青創貸款，專案額度新台幣600億元。經濟部次長林全能上午表示，這項政策預計3、4月可望上路；林全能也說，政院青創圓夢方案中的「在地青年創育坊」同樣也在積極規劃，會在3、4月實施。

經濟部上午在行政院會報告青創圓夢方案，其中透過裕資金，也就是600億元青年創業貸款，100億青年創業天使投資基金達成目標。另外在廣服務方面，包括新創圓夢站、青創服務基地、在地青年創育坊來達成，至於創聚落方面，目前北部有林口新創園，南 部有沙崙新創園。

蘇揆說，政府透過「充裕資金、普及服務、打造聚落」三大策略，針對青年創業最常遇到問題，給予最實質的協助。在青創低利貸款方面，執行迄今，已協助青年創業貸款超過7千件、取得77億元的融資資金；國發基金也自2018年起，辦理創業天使投資方案，迄今已投資77家新創事業，帶動28億元的投資。

普及服務方面，蘇揆也說，現在全台已設立35個青創服務基地，不只提供工作空間，也有商機媒合、還有可就資金、人才、技術提供客製化服務，並與近370家的創育機構對接、串聯。

蘇揆也說，去年10月，他到林口新創園區主持啟動儀式，同時宣布林口新市鎮5大區，包含新創在內的特定產業，投資可抵減稅捐15％，目前已吸引超過140家國內外新創業者進駐。另外，台南的沙崙科學城也將聚焦智慧科技、綠能等新創產業，未來還會有更多地方，可以提供更多空間，讓新創、青創都有更好的場域發揮。

對於600億的青年創業貸款專案，政院表示，由專責銀行針對新創、微創、文創、農創等提供青年貸款600億元；另外，100萬元以下小額青創貸款，將以表格申請取代計劃書，7天完成審核，政府擔保成數最高可達100％，前5年政府補助1.67％利息。林全能表示，目前正在跟專責銀行討論，會在在3、4月實施，青年創育坊也在進行具體執行內容規劃，同樣會在3、4月推出。

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(中時 )