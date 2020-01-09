林國春文宣質疑張宏陸存款少。（張宏陸辦公室提供）

新北市第六選區（板橋西區）立委選舉戰況膠著，國民黨候選人林國春日前以文宣質疑對手「權貴張宏陸存款只有12955，這樣的立委您相信嗎？」，對此張宏陸今（9日）表示，為照顧癱瘓在床十餘年的母親，花費已超過千萬，一個只靠薪水的專業民代，卻遭對手藉此攻訐，惡質選舉文化不應再繼續。林國春獲悉後則反問，那找網軍攻擊他的經費從何而來？

張宏陸說，他是以沉痛的心情舉行記者會，第一次向社會公開他本不欲人知的私領域，他的母親十餘年前因病臥床，身為長子的他承擔所有責任，每年醫療費用約120萬元，十餘年已超過千萬，所有細目有公立醫院單據可查證。

張指出，他是個專業民代，沒做生意、沒有投資，唯一的收入就只有薪水，卻被對手影射是權貴，質疑存款少，這種抹黑的惡質選舉文化不應再繼續。

林國春則表示，張宏陸沒有錢還找網軍來打他，那這些經費是哪來的？他是提出合理的質疑，其他的就交由選民來檢驗。

(中時 )