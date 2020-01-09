豐興鋼鐵(2015)去年底受惠銷售加溫加上原料成本下降，2019年12月自結稅前淨利2.94億元，創9個月新高，也推升去年第四季營運，季增逾3成。展望今年，隨著鋼市景氣逐步好轉，有利於公司今年營運比去年成長。

豐興2019年12月營收為24.71億元，達9個月新高，12月自結稅前盈餘2.94億元，同創9個月新高，比去年11月的1.11億元低點成長逾1.6倍；主要受惠低價原料，加上毛利率較佳的型鋼與棒線出貨量微增。

在去年12月獲利拉尾盤挹注，豐興公司自結去年第四季稅前盈餘約5.91億元，比去年第三季的4.45億元增長達32.7%，去年第四季營運為去年單季第二佳的水準。

不過，去年鋼市下滑，豐興2019年營收277.35億元，年減10.14%；自結2019年稅前純益23.88億元，年減34.4%，每股稅前盈餘約為4.1元。豐興去年營運比前年的歷史新高下滑，但預估EPS約在3.2元，仍是鋼鐵股的績優生。

展望今年，隨著台商回流及公共建設持續，整體廠房及公共工程展望看好，加上住宅建案增加，配合中鋼第二季內銷盤價看漲，今年鋼價走勢預期相對去年穩定，可望帶動豐興今年業績優於去年之表現。

(時報資訊)