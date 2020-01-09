凱道已滿2萬人 韓黑驚喊：太可怕了 13:132020/01/09 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 凱道人潮。（圖片翻拍自陳品宏Youtube） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 網友留言。（圖片翻拍自批踢踢） 國民黨總統候選人韓國瑜今晚將在凱道舉辦大造勢，活動還未開始，現場已擠滿人潮，據悉已有2萬人聚集在凱道，等著韓國瑜晚上的到來。而現場的氣勢，也讓韓黑大喊太可怕了！ 網友brella於批踢踢發文表示，今晚要有百萬庶民站出來挺韓導，現在才中午，現場已經聚集二萬人了。該網友更表示，「Ｘ，太可怕了，我特別請假北上相挺，對了，我正在台大醫院身心科掛號，因為我腦袋壞了才挺韓國瑜」。 文章來源：PTT論壇網址 (中時電子報) #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #親民黨 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 避免紅綠對決是國民黨的天命 04:102020/01/06 論壇廣場 嘉縣第二選區 簡明廉批藍營 獨厚林國慶 04:102020/01/06 地方新聞 國民黨強調總統選舉非三腳督 呼籲集中選票投韓 13:152020/01/06 政治 藍痛批查水表 蔡辦呼籲停止抹黑造謠 13:422020/01/06 政治 台南韓粉 自製穿雲箭大旗南征北討 17:572020/01/07 政治 台南韓粉 自製穿雲箭旗 04:102020/01/08 地方新聞 知識綠也被嚇跑了 04:102020/01/08 時論廣場 國民黨賣不動產得1216萬元 黨產會同意發放給700多名解僱勞工 23:022020/01/08 政治 代表基層心聲 讀稿機才是真草包 新黨挺韓 為兩岸和平著想 04:102020/01/09 政治要聞 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 政治熱門新聞 倒戈了！經營4年「蔡英文後援會」粉專 竟改挺韓 - 政治 瘋傳！挺韓老父給韓黑大學生兒的一封信《分享》.... - 政治 凱道已滿2萬人 韓黑驚喊：太可怕了 - 政治 175位博士查蔡英文「論文門」終於有驚人進展！ - 政治 韓粉動起來！陳揮文籲凱道要讓綠媒嚇破膽 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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