網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

國民黨總統候選人韓國瑜今晚將在凱道舉辦大造勢，活動還未開始，現場已擠滿人潮，據悉已有2萬人聚集在凱道，等著韓國瑜晚上的到來。而現場的氣勢，也讓韓黑大喊太可怕了！

網友brella於批踢踢發文表示，今晚要有百萬庶民站出來挺韓導，現在才中午，現場已經聚集二萬人了。該網友更表示，「Ｘ，太可怕了，我特別請假北上相挺，對了，我正在台大醫院身心科掛號，因為我腦袋壞了才挺韓國瑜」。

(中時電子報)