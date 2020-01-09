金可-KY(8406)公告 12 月營收 以7 .29億 元，創下歷年同期新高，年成長率25%，而 Q4 單季營收約 23.3 億，亦為歷史同期新高，全年累計營 收為 81.6 億元，較去年同期增長 10.5%。

金可表示，第四季受惠於自營旗艦店的大幅成長及日本 市場的亮麗表現，拉升整體業績，創下今年度單季最高幅年增率 19%的佳績，由於第 四季在旗艦店的增長帶動與自有品牌的提價效應下，法人預期 Q4 毛利率優於預估值， Q4 獲利可望為今年單季最高，全年本業獲利大幅成長可期，全年獲利可望增長 3 成。

根據線上天貓 2019/11 月隱形眼鏡銷售統計，金可品牌單月與年度銷售超越博士 倫，站穩市占率第一的佳績，在國際品牌銷售衰退下，成為唯一在天貓市占率增長的隱 形眼鏡品牌，年增長 16%超越整體產業 10%增長率，絲毫不受中美貿易對市場的衝擊 影響，稱霸中國市場，除了金可中國營收貢獻外，海外發威亦為營收獲利來源，不僅 OEM 接單量能穩定，亦成功以多品牌打入日本電商，同時馬來西亞及香港等區通路拓 展亦有所斬獲。

法人指出 ，金可Q4 延續直營旗鑑店的銷售增長及進口產品組合增加，營業利益也將隨 之攀高，加以公司應收週轉天數明顯持續改善，顯示金可基本體質已獲正向改善，在多品牌策略持續夾擊全球品牌啟動下，與成功布局線上線下的通路，伴隨中國隱形 眼鏡滲透率逐年提升，與海外銷售的雙引擎推動下，推波該公司再創營運高峰。

(工商 )