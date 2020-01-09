今年農曆過年從除夕前一天的小年夜開始放假，一共有七天連續假期，就是從1月23日開始放假到1月29日。行政院長蘇貞昌今天宣布為方便民眾返鄉、紓解車潮，及活絡經濟，未來春節也將透過「補班挪移」方式，都從除夕前一天小年夜就開始放假。2029年前，有四次春節放假七天，五次放假九天，2023年更長達十天。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，未來每年農曆春節都在除夕前一天、就是小年夜當天開始放假，並以「挪調放假」方式補班，但若小年夜當天遇到周休假日（周六、日）就不需補班，且整體不影響既有放假天數，企業不需擔心放假日增加成本問題。

蘇貞昌指出，擴大秋冬國旅優惠活動，政府已延長到1月底，其間入住旅宿業的人，如果手中還有夜市抵用券或是溫泉券還沒用完的，使用期間也延長到2月底，歡迎大家多多消費。

行政院長蘇貞昌去年4月29日就核定修正「政府機關調整上班日期處理要點」及2020年政府行政機關辦公日曆表，透過「補班挪移」方式，讓未來春節連假至少有七天假期，且從今年開始，就從除夕前一天1月23日開始放假。

(工商 )