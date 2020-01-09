現任立委蔣萬安不斷打出政績牌，盼能贏得民心，把握最後衝刺階段。（蔣萬安競總提供／游念育台北傳真）

2020總統立委選前倒數，為鞏固國民黨在台北市的立委席次，前新北市長朱立倫化身輔選超人，今接力為北市立委輔選，第一站來到台北市第三選區（中山、北松山）和候選人蔣萬安車隊掃街，朱立倫說，對於台北市立委選情平心而論，本來很樂觀，但現在只能改為「保守審慎」，對萬安很有信心，但票一定要投出來才能真正落實、贏得選戰。

台北市第三選區被視為「男神」之戰，現任立委蔣萬安不斷打出政績牌，盼能贏得民心，蔣萬安也被視為下屆藍營台北市長熱門人選，林濁水近日分析，如蔣萬安落敗，國民黨可能萬劫不復，針對此評論，蔣萬安大笑後表示，這是林個人的評論，選戰倒數階段，各種言論都會出現，這次在國會選舉，每一席都很關鍵，國民黨的目標就是國會過半，才能真正在新國會推出福國利民的法案。

蔣萬安表示，相信民眾都看到4年來在國會問政的表現，他們能深刻感受到，最後在選票一定會展現出來，選戰就是各層面都要掌握，無論是地方選區或網路媒體都不能放過，最後階段特別重要。蔣強調，4年來問政表現札札實實，一定可以交出亮眼的成績單，也會把握衝刺階段緊握每雙手，跟每位鄉親民眾接觸。

朱立倫說，許多黨內因素、外在因素造成選區立委告急，現在全力以赴能救一席就救一席，但是未來國民黨一定會徹底改革，能夠年輕化、現代化，展現全新的一面，才有可能獲得更多民眾支持。

朱立倫表示，自己沒有黨職，能夠幫忙盡量幫忙，只要朋友需要，就會全力以赴各地跑，有時還是分身乏術，但這兩天會以雙北為主，尤其希望穩住每一席。朱說，台北市平心而論，本來很樂觀，但現在只能改為保守審慎，對萬安很有信心，但票一定要投出來才能真正落實贏得選戰。

(中時 )