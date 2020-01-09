台北地檢署9日偵結潤寅詐貸案，起訴潤寅負責人楊文虎夫婦36人；據了解，在押的潤寅集團千金楊宇晨受訊時，對父母語多抱怨，供稱她在潤寅公司沒掛名，也沒參與公司事務，只是聽從父母指示領出公司款項，父母至今仍逍遙法外，她卻代父母受過被遭羈押，滿腹委屈。

檢方調查，楊宇晨在3年多前，才與富二代結婚，住在離北檢很近的豪宅元大一品苑，並於2017年間生下一子，堪稱是人生勝利組，但因楊女父母去年6月潛逃出境，並在海外交代女兒在台善後，遙控她負責在台資產洗錢、藏匿。楊女陸續將潤寅旗下各公司的帳戶，以匯款及提領現金等方式，領出2500多萬元。

楊女知道詐貸案即將東窗事發，即在國內躲債不出面，檢方一度找不到她，去年9月20日，已婚的楊宇晨與「小王」昔日同學王威程準備搭機前往東南亞「旅遊」時，在機場被攔下逮捕。

檢調從她的手機中，發現有1張保管箱內裝滿現鈔紙袋的照片，檢調根據照片所攝位置的經緯線座標，以及清查曾與她有聯繫的閨密等通聯紀錄，比對基地台發話位置等資訊後，終於找到由王威程替她開立的保管箱，並進而查扣箱內不法款項600萬元。

檢調查出，王威程涉嫌幫助楊宇晨存放贓款，去年5月24日至銀行開立保管箱，並於6月10日陪同楊宇晨將從公司提領出的600萬元現金，存入保管箱內。楊女因此案不僅面臨婚變，另還羈押身陷囹圄至今。

(中時 )