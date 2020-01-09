行政院長蘇貞昌上午聽取「農業施政成果、檢討與未來重大措施」報告，強調3年執政有成。今年5月如果通過世界動物衛生組織（OIE）認定，豬肉就可以可重新外銷全世界；台灣芭樂可以銷美國，世界唯二，蜜棗可以銷韓國，全球唯一。

蘇揆表示，蔡政府這3年多來，務實檢討各項農業施政，致力解決農民問題，增進農民福利，健全基礎環境，也提升產業競爭力，目標明確，一是增加農民所得，二是讓國人吃得更安心，而成果也相當豐碩，包括照顧農民最多、基礎環境越來越健全、產業競爭力也越來越強。

蘇揆說，蔡政府照顧農民最多，包括擴大農民健康保險，讓每一個實際從農者都能加入；開辦職災保險，農友每月只要付15元，就可享有4大保險給付；持續擴大農業保險，保費政府最高幫忙出一半，讓農民生產更有保障，不用再看天吃飯。此外，補助購買大小型農機具、調降肥料價格等，降低農民生產成本，另還提高農漁民子女獎助學金。

在基礎環境方面，蘇揆表示，在各部會通力合作與國人共同支持下，成功防堵非洲豬瘟，亞洲地區僅有日本與我國沒有淪陷；努力了23年，去年7月口蹄疫拔針成功，今年5月如果通過世界動物衛生組織（OIE）認定，我們的豬肉就可以可重新外銷全世界。

蘇揆也自豪，農業的產業競爭力越來越強，在遠洋漁業方面，解除歐盟黃牌名單，還成功加入南印度洋漁業協定成為會員國；透過法制化，推動有機農業，覆蓋率名列亞洲第一。在農產品外銷方面，更是連年成長，去年出口量約230萬噸、出口值達1700多億元，雙雙創下歷史新高。其中，生鮮水果的外銷成績更是亮眼，成長率達42％。不只整體外銷成績好，我們也不斷開拓不同市場，比如芭樂可以銷美國，世界唯二，蜜棗可以銷韓國，全球唯一。

(中時 )