康健人壽舉辦的「騎走十萬里 康健捐百萬」公益活動，推出後短短30天創下斐然成績，民眾已經累積12萬5000公里里程數，這距離相當於環台125圈，比起當初設定的10萬公里、環台100圈目標還高，康健人壽也將民眾的運動里程數轉化為愛心捐款，每1公里捐10元新台幣公益愛心金，計算之後總共是125萬新台幣給HOPE癌症希望基金會。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示：「新年是傳遞溫暖與祝福的時刻，『騎走十萬里 康健捐百萬』活動吸引來自全台各地超過6000位民眾參與，透過數位推廣讓累積運動里程，最終達成亮眼成果。」

邵駿崴補充，這次公益運動里程累積活動，首度結合國人最喜歡的運動健走和自行車，民眾不受時間、空間限制都能參加，除了透過運動促進身心健康，降低壓力及罹患疾病的風險，還能同時支持公益做愛心，加上社群分享傳遞民眾運動、康健人壽捐款做公益的理念，讓整個社會有更多正面能量。

(中時 )