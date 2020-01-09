西方石油（Occidental Petroleum）8日（周三）宣布，繼380億美元收購阿納達科石油（Anadarko Petroleum）之後，將展開最新的撙節成本措施，進行人力精簡。

該公司發言人Melissa Schoeb表示，接下來將透過自願方案進行「大規模」的裁員，但未公布預計裁員人數以及財務影響。

在兩家公司合併後，合計員工數約達1.6萬人。

西方石油自去年擊敗雪佛龍收購阿納達科石油之後，就持續出售資產和削減成本，該公司債務在收購案後也暴增3倍至400億美元。

(工商 )