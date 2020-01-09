併購後縮減支出 西方石油宣布大裁員 14:462020/01/09 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 西方石油（Occidental Petroleum）8日（周三）宣布，繼380億美元收購阿納達科石油（Anadarko Petroleum）之後，將展開最新的撙節成本措施，進行人力精簡。 該公司發言人Melissa Schoeb表示，接下來將透過自願方案進行「大規模」的裁員，但未公布預計裁員人數以及財務影響。 在兩家公司合併後，合計員工數約達1.6萬人。 西方石油自去年擊敗雪佛龍收購阿納達科石油之後，就持續出售資產和削減成本，該公司債務在收購案後也暴增3倍至400億美元。 (工商 ) #石油 #裁員 #西方石油 也許您會感興趣 推薦閱讀 中東局勢影響 恒指跌0.79％ 石油黃金大漲 17:002020/01/06 財經 中東火藥庫將引爆 高盛：避險的首選是... 20:472020/01/06 財經 美伊爆衝 關注石油軍工板塊 04:102020/01/07 焦點新聞 中東供應現中斷風險 油價短期內或再暴漲！ 00:032020/01/08 財經 韓國瑜基隆、宜蘭狂噴金句 譙翻民進黨 22:462020/01/07 政治 搶台積電5奈米首波試產 比特大陸卻爆裁員50％ 00:052020/01/08 財經 回應裁員質疑 馬雲：10年阿里人都是寶 04:102020/01/08 全球財經 陸股三大指數下挫 深成指開盤跌0.48％ 10:272020/01/08 財經 中東緊張升溫 OPEC無意召開緊急會議 22:532020/01/08 財經 A股開盤反彈 石油股下跌 10:342020/01/09 財經 財經熱門新聞 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 全台最大店面春節前開幕？鼎泰豐說... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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