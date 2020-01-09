2020總統、立委選舉將在11日進行投、開票，中視、中天派出超強黃金陣容，展開馬拉松式選情報導！中視打出《決戰2020開票看中視》，棚內由當家主播哈遠儀搭配資深主播梅聖旻，場外精銳盡出，包括胡志成、洪怡惠、陳志耕、陳采沂、陳靜宜等，駐守各競選總部及指標性投開票所。

中視新聞連續多年蟬聯選舉開票收視之冠，這次將動員數百名報票人員，直接到第一線的投開票所，即時無縫回傳票數，掌握930多個投開票所最新狀況，另外，73個立委選區中也掌握至少38個激戰區的競選總部，取得最新報票統計，加上精心設計的報票鏡面，讓觀眾能清楚且完整看到開票結果。

中天當家主播盧秀芳。（中天提供）

周六自上午7點，中視即展開連續17小時的選情特報，下午3點50分由哈遠儀與梅聖旻上場，結合專業及觀眾信賴度最高的絕配組合，針對選情提供最獨到且詳實的分析，主播方彥迪負責即時報票。首度攜手開票的哈遠儀和梅聖旻，半年來合作政論節目《決戰2020庶民大頭家》培養出良好默契，哈遠儀第一時間得知搭檔的反應是「高興到想放鞭炮」，一來兩人夠熟悉，二來平時就會交換時事心得，對於選情都有高度掌握。

梅聖旻提及自1990年開始跑新聞，今年屆滿30年，能參與2020總統大選開票報導，對他有著非凡意義。至於選舉當天要處於馬拉松式的備戰狀態，哈遠儀因平時有快走和游泳的習慣，體力完全不擔心，梅聖旻這幾年也有參加馬拉松賽及鐵人三項，將運動的經驗帶到播報台，打算備妥能量包隨時補充精力，哈遠儀則會準備養氣人參和零嘴，讓當天處於最佳戰備狀態。

中天《新聞龍捲風》主持人戴立綱。（中天提供）

中天新聞昨全頻4歲以上平均收視達0.76，高居新聞台第一，招牌政論節目《新聞深喉嚨》專訪國民黨總統候選人韓國瑜，晚間8點至9點時段4歲以上平均收視破2，總收看人數105.6萬，《新聞龍捲風》晚間10點至11點時段收視達1.75。本週六中天新聞推出《2020新總統新國會》投開票特別報導，自當日上午6點起，由劉盈秀、麥玉潔、簡至豪、張雅婷打頭陣，下午2點《大政治大爆卦》許甫、周玉琴接棒關心各地投票情形，下午4點起由資深主播盧秀芳坐鎮，報導開票現場最新進度以及各候選人總部即時動態。

當晚8點至10點《新聞深喉嚨》，馬千惠負責棚內播報，主持人王又正和鄭亦真將南下港都，駐守國民黨總統候選人韓國瑜競選總部，主播邵鈺敏則駐守民進黨總統候選人蔡英文競選總部，晚間10點至12點《新聞龍捲風》戴立綱、陳諺瑩搭擋，帶給觀眾深度分析及選後情勢發展。

每次選舉必投票的戴立綱，這次也不例外，透露已計劃早上投票，投完進公司備戰，「我每次一定會去投票，除了前年的九合一選舉，因為公投綁大選，投票所大排長龍，去了3次都無功而返。」他表示《新聞龍捲風》將著重選後分析及評論，同步連線各競選總部，2小時「講好講滿」。陳諺瑩則說，踏入業界以來，每次選舉都是駐守外場，這次首次在棚內主持，是不一樣的挑戰，「雖然緊張，但有立綱哥在很安心。」

(中時 )