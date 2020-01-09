訊連科技(5203)轉投資子公司玩美移動，今日在全球消費性電子展CES 2020中展現新世代「AI智慧美妝科技—個人化消費體驗服務」如何顛覆、重塑品牌、通路到消費者的整體美妝購物旅程。玩美移動創辦人暨總經理張華禎在高科技零售論壇上，探討AI+AR美妝科技推動落實「顧客導向」的策略方案，並與雅詩蘭黛、露得清及全美知名零售業者Sally Beauty的代表，分享其整合品牌資源與玩美移動技術的實際運用成效。

這場論壇聚焦在美妝科技的未來發展，張華禎首先為美妝產業重新定義「AI個人化美妝體驗服務」解決方案，透過線上線下通路的虛實整合提供高度互動的虛擬消費體驗，並善用AI高科技充分了解消費者的個別喜好與需求，提供量身訂製般的妝容建議並媒合最適產品，實際帶動銷售增長。

張華禎表示，隨著科技的進展與數位化生活的普及，新世代消費客群不再只是滿足於創新的消費體驗，更渴望能獲得貼近需求、且具個人特色的服務與產品。意味著品牌需要強化整體的消費者購物旅程，透過顧客在線上線下的消費體驗行為，更加了解每個消費者的獨特需求與偏好，而AI智慧美妝科技已然成為整體美妝產業邁向真正『顧客導向』的關鍵成功因素。

知名彩妝品牌雅詩蘭黛2015年就採用玩美移動AR美妝科技，隨著科技不斷的進展，雅詩蘭黛也一直選擇玩美移動作為合作夥伴，持續強化其品牌與顧客的互動，了解消費者的喜好，推陳出新獨特的消費者體驗。

玩美移動也在現場展示染髮試色與肌膚保養產品如何透過AI+AR科技，在品牌全通路、不受時間與空間限制進行體驗。採用玩美移動 AI+AR的Sally Beauty「ColorView-AI髮色體驗服務」即為一款最能代表「顧客導向」的服務產品，藉由提供真實的產品體驗服務並根據消費者的個人喜好，同步媒合主打產品，能使顧客在做出消費決定時更有信心。

知名肌膚保養品牌露得清也與玩美移動合作，在CES 2020推出最新NEUTROGENA Skin360應用程式。這項「180度自拍即時肌膚檢測」服務功能，取代傳統的肌膚偵測儀器，讓消費者可以輕鬆透過手機鏡頭就能掌握自身的肌膚狀況，免除儀器碰觸皮膚的衛生疑慮。

(時報資訊)