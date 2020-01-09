檢調前往台中港郵局查扣800多封黑函文宣。（國民黨台中市黨部提供／王文吉台中傳真）

檢警查扣的郵件收件地址集中在台中市梧棲區，抬頭寫「貴住戶啟」。（國民黨台中市黨部提供／王文吉台中傳真）

爆料民眾指出有多封「黑韓文宣」透過郵務系統寄送，出現在台中港郵局，被分揀員發現。（讀者提供／王文吉台中傳真）

台中黃姓民眾昨向本報爆料，指台中港郵局出現大量即將投遞的黑函，除刊載韓國瑜黑白照片指「把你騙去賣掉」，並刻意連結中國共產黨，文宣最後沒有署名。韓國瑜台中競選總部及國民黨台中市黨部9日上午至地檢署按鈴申告，檢調受理後立即查扣800多封文宣郵件。

爆料人提供的黑白文宣，印製韓國瑜右手摸頭照片，上頭寫著「把你騙去賣掉」，內容寫道「如果中國豬、中國菜進台灣，台灣豬會得豬瘟死亡，台灣菜賣不出去賠光，中國人不會跟你做生意，只會搶走你的土地和房產」。

文宣最後放上國民黨黨徽及中共五星旗，附註「國民黨直通中國共產黨、千萬不能投」，整張郵件紙看不到署名。依據爆料民眾投遞的郵戳顯示，寄件者疑似透過新北市中和區郵筒投遞，當地郵務中心在7日晚間9點收件。

爆料人指出，寄件者應該是亂槍打鳥，自己追查寄件者地址「台北市士林區.......」，發現假的，收件者地址集中在台中市梧棲區，抬頭寫「貴住戶啟」，顯然刻意透過郵寄散發。

韓國瑜台中競選總部及國民黨台中市黨部9日上午至地檢署按鈴申告，檢調受理後立即前往台中港郵局，共計查扣800多封尚未寄送的文宣郵件。台中港郵局經理對於查扣郵件數量，以及是否完成投遞，均三緘其口，僅表示檢察官已介入偵辦，案情不方便透露。

台中市黨部書記長任杰表示，該批選舉文宣寄件人明知確無所指之情事，仍刻意混淆真相，利用黑函傳播，向不特定民眾散布虛構之事實，傳遞不實之訊息，恣意虛構事實抹黑中國國民黨及其推薦之候選人，意圖使人不當選。

(中時 )