小call與她婆婆「毛毛姐」上《聽媽媽的話》，揭露自家超奇葩「婆媳問題」，小call在夫家訂定嚴格收納法，並且一周檢查兩次，要求毛毛姐配合，小call若發現家中物品擺放位置錯誤，更會直接板起臉問：「這誰放的？」讓毛毛姐直呼壓力大。

毛毛姐說小call與她想像的媳婦不一樣，但也誇獎小call「很乖」，並表示從小call搬來後家中變得整齊且井然有序，小call則大讚毛毛姐是任勞任怨的好好小姐，「跟她講什麼事情，她都會盡量配合你，要求她做的事情，她會使命必達」，更坦言：「婆婆做不好會被我罵。」超狂媳婦行徑，讓主持人小禎驚呼「好恐怖」。

同場的婆媳專家黃越綏指出小call這對婆媳關係能保持和平全因毛毛姐「較隨性」，根本是模範母親，聽完故事後忍不住叫小call「適可而止」。婆婆「毛毛姐」坦言小call婚後入住，嚴格的規定讓她壓力很大，小禎忍不住問會不會想要小call搬出去，毛毛姐則笑說：「我不會想要他們搬出去，我想跟兒子一起住。」

(中時 )