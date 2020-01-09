伊朗8日轟炸美軍駐伊拉克2處軍事基地，美軍方面澄清未造成重大傷亡，美國總統川普稱伊朗明顯退卻了，政府部分人士相信伊朗刻意射偏飛彈，不過五角大廈隨後打臉，表示根據他們的判斷，伊朗轟炸意在殺死美軍，華府內部說法嚴重分歧。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）昨日在五角大廈記者會上表示，「據我所知，伊朗轟炸，意圖摧毀美軍車輛、設備及飛機，對美軍造成結構性破壞，並且殺害美軍」，他強調，這是他的「個人判斷」。

密利還說，他及其他軍事人員充分預期伊拉克境內受伊朗支持的什葉派武裝分子將會對美國及駐敘利亞、伊拉克美軍發動攻擊。此外，當被問及伊朗方面在轟炸後、報復行動是否就此打住時，密利也無法給予肯定答覆。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）與密利的看法如出一轍，他昨日警告，「美軍仍然準備就緒。」

密利及艾斯培昨日針對伊朗的攻擊行動提出更多細節，他們說伊朗從境內3個地方發射16枚短程彈道飛彈，其中11枚擊中阿薩德空軍基地（Al-Asad Air Base），至少1枚擊中北部阿比爾（Erbil）地區的軍事基地，其他飛彈在飛行中就失敗了，擊中的目標包含帳篷、直升機及停車場，「沒有造成重大損失。」

(中時電子報)