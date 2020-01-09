2020年總統立委選舉，最熱門的關鍵字首推「網軍」，候選人和政黨對如何帶風向、經營粉絲，掌握空戰的話語權，重要性已不少於巷戰的經營。連傳統選區也免不了經營臉書與選民互動，例如參選桃園沿海第二選區吳志揚即表示，和以前選戰不同的是，除勤跑基層以外，臉書已是主要對外的發聲管道。

吳志揚也說自己的臉書經營，除了以問政成果外，同時也開直播和民眾線上互動，或分享行程花絮，這樣做下來累積不少在空中交流的粉絲，從陸軍打到空軍非常激烈，這也是傳統國民黨候選人較少經營的一塊。

同時也根據KEYPO大數據關鍵引擎的網路觀測分析，和吳志揚同選區的民進黨候選人黃世杰和一般綠營善於空戰的印象不同，對網路經營著力初期並不明顯。了解地方選情人士也分析，因為黃世杰的父親黃金德，出身桃園農田水利會多任會長，所以從民進黨內初選開始，明顯重組織輕空戰，多經營餐會和發送贈品等，當時才會遭到同黨現任立委陳賴素美提出指控有賄選之嫌，可看出黃世杰陣營初期比較重組織輕社群，以地方樁腳經營為重。

翻拍吳志揚臉書

地方人士分析，從網路觀察聲量中也可看出，隨著投票日逼近，黃世杰因選舉設立的粉專才正式動起來，選前才投入大量資源，短短半個月內增粉4,000多個，再加上鄭文燦、蔡英文等粉專帶動下，網路聲量有明顯上升，可看出出民進黨對於桃園第二選區選情的關注和重視也一直增加。據觀察，目前吳志揚臉書粉專有超過2.4萬名粉絲；黃世杰臉書粉絲頁也破9千名粉絲。

兩人粉絲團經營的貼文數與互動質量，隨著越接近投票日，都是持續往上增加。但吳志揚方面表示，因為有立法委員與中華職棒會長的背景，在加上粉專長期經營之下，發文數維持一定的數量，隨著選舉時程持續增加當中，他們的貼文內容除了重大法案質詢、推動與地方會勘，也增加許多吳志揚人性化的一面，像是定期定時開直播，有到民眾家中高歌，或是在逛夜市介紹在地美食，凝聚高收看率，展現與選民搏感情真性情的一面。

因為長期經營下，吳志揚的粉專養成一群鐵粉，每到直播時間，紛紛上線留言與分享，有許多拜票行程當中接觸的選民，在晚上的直播時段上，紛紛參與留言進行互動， 此直播時段成為吳志揚掃街拜票的延續，不再只是立委候選人的身分，更是將選民變成網友的關係。

翻拍吳志揚臉書

地方人士依據觀察相關網路聲量，認為吳黃兩人在網路輿情聲量確實有差，吳志揚明顯高過黃世杰。民進黨與黃世杰為了提升知名度，藉由鄭文燦、蔡英文、賴清德等指標性人物臉書與媒體節目等，拉抬黃世杰與其他民進黨首次參政的候選人，使其候選人的曝光度可以大幅曝光，可見桃園第二選區的選情十分激烈，不論是巷戰或是空戰，都是希望爭取到選民最多的支持。

吳志揚與黃世杰近半年來的網路輿情聲量 來源: KEYPO大數據關鍵引擎

吳志揚與黃世杰半年來社群活躍度。來源: KEYPO大數據關鍵引擎

(中時電子報)