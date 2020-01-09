民進黨資深黨員白志合剪掉黨證，表態挺韓。（擷取自白志合臉書）

「看不下去了！」推拿師白志合加入民進黨15年，曾幫前高雄市長陳菊、綠委李昆澤助選，但因不滿民進黨近年倒行逆施，7日在臉書剪黨證，表態轉挺韓國瑜，好友提醒他小心被刁難，白志合氣憤說：「儘管來，就怕他們不查我水表！」

53歲的白志合家住高雄左營區，是中醫診所推拿師，1992年自海軍陸戰隊上士退伍後，求職過程受到民進黨民代幫忙，他感激在心，2005年加入民進黨，也拉了不少朋友入黨，幫過陳菊、李昆澤助選，他還是當年任職的中醫診所陳菊後援會副會長。

上屆總統選舉，白志合毫不猶豫投給小英，但他這幾年慢慢發現民進黨變了，教改讓家長無所適從，廢軍法致使軍中缺乏紀律，警察、老師也喪失尊嚴，2018年市長選舉，他對韓國瑜原本嗤之以鼻，但後來發現竟然很多人挺韓，才開始注意韓國瑜的言行。

「高雄這1年變得很好，根本不像民進黨所說的那樣爛！」白志合說，韓國瑜上任後，以前市長不屑做的基礎建設，韓市府團隊非常重視，路平了、水溝通了，民進黨卻還是照樣抹黑，「實在是看不下去了！」

他在臉書貼出怒剪民進黨證的照片，指原想有一天會回來挺民進黨，「看來是我想太多了」；白志合說，媒體報導年輕人不支持韓國瑜，他盼透過剪黨證提醒青年，「15年的資深黨員都醒了，請你們不要只憑媒體、網路做判斷，要真正去看他做了什麼事」。

白志合7日公布剪黨證後，有綠營朋友要他「別鬧了」，他請對方尊重彼此選擇，有人提醒「小心被查水表」，他坦然說「對民進黨心寒不行嗎？就怕不來查我！」也有網友攻擊他是為了18趴，他澄清，因當年提前退伍，優惠利息每月僅1000多元，根本沒影響。

他說，70多歲的母親原本也是深綠，這幾年和他一樣對民進黨失望，這次選舉，住在新北市三重區的母親特地要女婿開車載她南下，回到屏東車城老家投票，「我們家起碼6票都倒戈，這次要轉挺韓國瑜！」

(中時 )