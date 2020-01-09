選舉投票進入倒數，國民黨候選人韓國瑜晚上將在凱達格蘭大道舉辦百萬庶民上街頭晚會，人造勢晚會。警政署長陳家欽表示，今晚國民黨凱道造勢晚會，將動員1200名警力維持現場交通管制、維安。

據了解，國民黨15名縣市首長以及桃園、基隆、台北、新北市等黨籍提名立委候選人及歷任黨主席包括連戰、馬英九及現任主席吳敦義都將到場力挺韓國瑜。

陳家欽表示，警政署將動員1200名員警維持現場交通管制、維安狀況，包含北市警局600名警力及待命的保安機動警力600名。

台市警局也公布今天晚上交通管制路線圖，交管措施方面分兩階段，第一階段管制時段為9日凌晨零時至下午3時；範圍包括凱道（中山南路至公園路）雙向全線車道，仁愛路1段（中山南路至林森南路）往西方向快車道，信義路1段（中山南路至林森南路）往東方向快車道。

第二階段管制時段為9日下午3時至晚間11時59分；管制範圍為凱道（中山南路至公園路）雙向全線車道（含人行道）；仁愛路1段（中山南路至林森南路）雙向全線車道（不含北側慢車道、含人行道），信義路1段（中山南路至林森南路）雙向全線車道（含人行道），中山南路（青島東路至凱道）雙向全線車道（不含徐州路至凱道東側慢車道、含人行道），中山南路（凱達格蘭大道至愛國西路）雙向全線車道（含人行道）。

警方呼籲駕駛人可提前改道行駛，避開管制區域，並遵守現場員警指揮，共同維護交通順暢與安全。

(中時電子報)